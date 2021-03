Od konfrontacji z mistrzami Polski rozpoczęli serię przedsezonowych sparingów w tym tygodniu żużlowcy Falubazu. Zielonogórzanie mierzyli się w sparingu w Lesznie, z Fogo Unią. Gospodarze wygrali 59:31.

Czy to liga, czy to sparing “Byki” są piekielnie mocne. I tak było też w poniedziałek na “Smoczyku”. Jedynie Piotr Protasiewicz i Max Fricke byli w stanie minąć linię mety na pierwszym miejscu. Obaj zrobili to dwukrotnie.

Pecha miał Mateusz Tonder, który już w swoim drugim starcie upadł i pojechał na badania do leszczyńskiego szpitala. Pierwsze diagnozy mówią o urazie nadgarstka.

W drużynie Falubazu zabrakło Mateja Žagara. A gospodarze? Właściwie szybcy, jak… zawsze. 13+1 to dorobek Emila Sajfutdinowa, 12+1 Piotra Pawlickiego. Dwucyfrówka też na koncie Jasona Doyle’a 10+1. W Falubazie najlepsi, tak jak już wspominaliśmy, Protasiewicz i Fricke – 8 “oczek” w czterech startach. Taką samą zdobycz zanotował Damian Pawliczak, ale w pięciu wyścigach.

Rewanż we wtorek w Zielonej Górze.