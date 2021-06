Za nami odsłonięcie pierwszego muralu, stworzonego z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Malunek powstał na ścianie uczelnianego budynku przy ulicy Energetyków. Autorem projektu jest student dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UZ.

Pierwszy odsłonięty malunek wyszedł spod ręki Aleksandra Buchowieckiego. Autor projektu nie ukrywa, że podczas tworzenia miewał chwile zwątpienia.

Na muralu przy Energetyków widzimy kobietę z książką na głowie. Malunek ten jest jednym z 3 zwycięskich projektów, które ozdobiły uniwersyteckie ściany. Kolejne dwa znalazły się na uniwersyteckich kampusach. Pomysłodawcą ich stworzenia jest profesor Maria Mrówczyńska, prorektor do spraw współpracy z gospodarką.

Pozostałe dwa murale odsłonięte zostaną do końca czerwca. Przypomnijmy, że są one jednym z wielu wydarzeń i elementów wpisujących się w kalendarium jubileuszu UZ. Świętowanie 20-lecia potrwa do końca roku.