Enea Zastal BC z piątym zwycięstwem w Energa Basket Lidze. Zielonogórzanie pokonali GTK Gliwice 102:82.

Gospodarze rzucili aż 19 „trójek”. Po pięć celnych rzutów z dystansu oddali David Brembly i Tony Meier, zdobywcy kolejno 23 i 22 punktów.

Tak jak w trakcie meczu kibice ochoczo mogli liczyć celne rzuty zza łuku, tak przed meczem tykał zegar, który odliczał kolejne dni bez zwycięstwa. Licznik zatrzymał się na 35 dniach. W tym czasie Zastal przegrał w sumie sześć spotkań, zarówno w Energa Basket Lidze i lidze VTB.