Mam świadomość, że to wyczekiwanie na oficjalną decyzję o moim kontrakcie nie jest dla Was łatwe. Dla mnie osobiście to jedna z najtrudniejszych decyzji w mojej karierze.. trudno mi uwierzyć w to co się aktualnie dzieje. Jednak w obecnym momencie mojej kariery czuję, że najlepsze dla mnie jako zawodnika będzie pozostanie w PGE ekstralidze. Patryk Dudek