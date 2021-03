Trwa patowa sytuacja w sejmiku województwa lubuskiego. Zarząd województwa wnioskował o wprowadzenie poprawek do budżetu. Wniosek rządzącej koalicji nie przeszedł, gdyż nie udało się zgromadzić potrzebnej większości.

Poprawki dotyczyły m. in. finansowania służby zdrowia oraz jednostek kultury w regionie. Wniosku nie poparły kluby opozycyjne. W głosowaniu padł remis 15:15, więc wniosek nie przeszedł. Takiej sytuacji nie mógł zrozumieć szef Koalicji Obywatelskiej w regionie, poseł Waldemar Sługocki:

Chyba po raz pierwszy w historii województwa stała się rzecz niebywała, w czasie, gdy lubuska służba zdrowia wymaga olbrzymich nakładów po to, by ratować ludzkie życie.

Nad obecną sytuacją ubolewała także marszałek województwa Elżbieta Polak:

Zmiany do budżetu są konieczne, ponieważ mamy dodatkowe przychody. To jest kwota 19 mln zł z rozliczeń wolnych środków za ubiegły rok. Nie została wprowadzona także kwota 2 mln zł – to są dotacje rządowe dla szpitali walczących z pandemią oraz kwota 9 mln zł, czyli przychody uzyskane przez samorząd województwa.

Co na to radni opozycji? Zbigniew Kościk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że koalicja nie ma już praktycznie większości zdolnej do podejmowania decyzji:

99 procent uchwał przechodzi bezproblemowo. Są takie głosowania polityczne, poza absolutorium do takich głosowań należą głosowania budżetowe. To jest mało uzasadnione, by klub radnych posypywał głowę popiołem. Bardziej zasadne jest postawienie pytania, czy koalicja większościowa jeszcze istnieje.

Kościk dodaje, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do wzięcia odpowiedzialności za rządzenie regionem:

Wchodzimy w okres absorpcji kolejnych środków unijnych. Zarząd musi mieć silną pozycję polityczną. My oczywiście jesteśmy gotowi wziąć tę odpowiedzialność za samorząd województwa lubuskiego.

W tej chwili nie wiadomo, w jaki sposób wyglądać będzie dalsza praca zarządu województwa wobec braku większości zdolnej do rządzenia.