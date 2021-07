Partia Razem w trakcie politycznego tournée po całym kraju. Wczoraj przedstawiciele tego ugrupowania odwiedzili Gorzów, dziś – w ramach akcji „Lato z Razem” – odwiedzili Zieloną Górę.

Tematem numer jeden był odstrzał dzików. Zdaniem reprezentantów tej partii, w Zielonej Górze i w całym województwie nie ma pomysłu, by skutecznie walczyć z dzikami. Mówi jeden z przedstawicieli partii Dariusz Kupała:

Takie zabijanie zwierząt nie rozwiąże problemów, ani nie zadośćuczyni stratom myśliwych. Przypomnijmy, zabito 17,5 tysiąca dzików, a koszt ich zabicia (w regionie – dop. aut) ) wyniósł 15 milionów złotych. Domagamy się od władz województwa spójnego planu walki z ASF.

Innym tematem była kwestia pakietu klimatycznego. Zdaniem Adriana Zandberga – przewodniczącego partii – polski rząd robi niewiele, by zmniejszyć emisję Co2. – Należy chronić naszą planetę – uważa Zandberg.

My musimy wziąć się na serio za zmianę naszej gospodarki i przebudowę, która będzie decelowo zeroemisyjna. Jeśli będziemy to odkładać, to się obudzimy w świecie, w którym będzie już na to za późno.

My dodajmy, że prawo klimatyczne i związany z nim pakiet to element Europejskiego Zielonego Ładu, który ma być realizowany wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej do 2050 roku.