Trwa budowa parkingu wielopoziomowego przy Zielonogórskiej Palmiarni. Inwestycja, która rozpoczęła się w maju ubiegłego roku, ma kosztować około 29 milionów złotych.

Jak zaznacza Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimexu, prace były wstrzymane przez około 3 miesiące, teraz jednak przebiegają już zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Prace przy budowie parkingu trwają dłużej niż zakładaliśmy, ponieważ mieliśmy do wykonania dość duży zakres prac dodatkowych, które nie były ujęte w pierwotnym projekcie budowlanym. Nie jest to sytuacja jakaś nadzwyczajna – to jest częsty przypadek na budowach. Obecnie wykonywane są prace związane ze wznoszeniem stanu surowego parkingu. Wykonywane są między innymi fundamenty, ściany i słupy żelbetowe.