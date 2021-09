W Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie powitano dziś reprezentantów Startu Zielona Góra, którzy reprezentowali klub i kraj w Tokio na igrzyskach paraolimpijskich.

Przypomnijmy, do stolicy Japonii pojechało pięcioro sportowców reprezentujących zielonogórski klub. To parakajakarze Kamila Kubas i Mateusz Surwiło, tenisiści stołowi Tomasz Jakimczuk i Piotr Grudzień oraz strzelec Szymon Sowiński. Do Zielonej Góry przywieźli w sumie dwa medale – srebrny w strzelectwie i brązowy w tenisie stołowym. Dziś witała ich prezes klubu Danuta Tarnawska.

Cały czas powtarzałem – muszka, szczerbinka, płynne wyciśnięcie, wytrzymanie po strzale – to były te najważniejsze elementy, dzięki którym udało się wywalczyć medal. Przygotowany byłem, ale czy na medal? Teraz już wiemy, że tak. Szymon Sowiński, wicemistrz paraolimpijski

Pierwsze igrzyska, pierwszy mój medal, życiowy sukces, upragniony, zrealizowane marzenia. Ciężko wypracowany sukces, jestem mega szczęśliwy. Tomasz Jakimczuk, brązowy medalista igrzysk paraolimpijskich

Pojechać na igrzyska to jest marzenie każdego i nie każdy to marzenie może spełnić. Mogą je spełnić tylko najlepsi z najlepszych. A zdobyć medal igrzysk to zapisać się w historii. Nie tylko Zielonej Góry, ale i Polski. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry

Prezydent Janusz Kubicki wspólnie z przewodniczącym rady miasta Piotrem Barczakiem wręczył medalistom i ich trenerom także symboliczne czeki z nagrodami finansowymi. Sowiński otrzymał 30 tys. zł nagrody, zaś Jakimczuk 20 tys. zł.