Dziś strajk pod hasłem “Nie idziemy do roboty” również w Zielonej Górze. To inicjatywa Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Ruch zachęcał w mediach społecznościowych kobiety do brania urlopów na żądanie lub na oddanie krwi oraz do zamykania swych firm i sklepów.

W lubuskiem swój udział w strajku ogłosiła m.in. marszałek województwa Elżbieta Polak. Do pracy nie uda się również część pań z zielonogórskiego magistratu lub pójdą do pracy ubrane na czarno.