Ruszyły tegoroczne matury. Na pierwszy ogień, tradycyjnie, pisemny egzamin z języka polskiego. A na nim niespodzianki tematyczne. Maturzyści mieli tym razem do wyboru “Pana Tadeusza” oraz “Noce i dnia”. W kwestii pierwszej lektury zadaniem uczniów było odniesienie się do tradycji. Drugi temat dotyczył natomiast źródła szczęścia w kontekście międzyludzkiej relacji.

Jakie były pierwsze wrażenia po opuszczeniu sali egzaminacyjnej? Pytaliśmy o to maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 w Zielonej Górze.

Tylko w Zielonej Górze, w placówkach miejskich, do egzaminów dojrzałości podchodzi w tym roku około 1500 uczniów. 852 z nich to absolwenci liceów. Pozostałe osoby uczęszczały do techników.