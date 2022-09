Skończył karierę, ale o wakacjach nie ma mowy. Piotr Protasiewicz z kapitana Stelmetu Faubazu stał się dyrektorem sportowym i rzucił się w wir pracy. To właśnie teraz trwa budowa składu na przyszły sezon.

Żużlowiec, który w minioną sobotę odjechał ostatnie ligowe zawody w karierze był gościem Radia Index. Nie brakowało wspomnień, ale też pytań o przyszłość. Jeszcze niedawno PePe negocjował warunki swoich kontraktów. Teraz jako przedstawiciel klubu staje po drugiej stronie.

To jest coś nowego. Ja też nie wchodzę od zera, bo sam negocjowałem kontrakty. Problem polega na tym, że nie ma z kim negocjować. Rynek jest przetrzebiony. Szukamy jednostek. Dopóki nie będzie sztucznych regulacji, to będą duże problemy i turbulencje, a zawodnicy będą przepłacani.

O aktywność Falubazu na rynku transferowym dopytywali podczas rozmowy kibice. Protasiewicz zaapelował o cierpliwość.

Dla fanów nie wszystko mogę mówić. Pracujemy ciężko, nie tylko ja, ale cały zarząd. To jest kilka osób, które ciężko pracują. Mamy podzielone obowiązki. Nie jest super, ale nie jest tragicznie. Potrzebujemy jeszcze kilku dni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Staramy się zachować delikatny optymizm, ale nie jest to łatwy kawałek chleba. Rozmowy są niesamowicie trudne, generalnie jest na rynku bardzo trudna sytuacja.