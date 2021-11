– Trzeba trochę dobrej woli – odniósł się w ten sposób do krytycznych głosów radnych Koalicji Obywatelskiej w sprawie przyszłorocznego budżetu miasta Piotr Barczak. Przewodniczący rady miasta, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości był gościem Rozmowy na 96 FM.

I szeroko komentował projekt budżetu Zielonej Góry w świetle krytycznych głosów politycznych oponentów.

Wiele Platforma nie widzi, a nawet jak widzi, to mówi, że nie widzi. Na Obwodnicę Południową cały czas narzekają, a Obwodnicy Zachodniej nie chcieli w ogóle. Obwodnica Południowa jest realizowana i także w nowym budżecie są zarezerwowane potężne pieniądze. Są rzeczy, które trzeba przygotować, jak choćby projekty do Obwodnicy Zachodniej. Można tego nie widzieć. Albo chcemy to robić, wpisujemy i zatwierdzamy, albo udajemy, że tego nie ma, bo nie chcemy tego robić.