Niskie lampy wokół stadionu zamiast czterech olbrzymich masztów? Nie jest wykluczone, że stadion żużlowy w Zielonej Górze może mieć zupełnie inne oblicze. Chodzi o kwestię oświetlenia.

Przypomnijmy, jesienią ubiegłego roku zapalił się jeden z czterech masztów. Do dziś skutki tej awarii nie są usunięte, trwają ekspertyzy i oczekiwanie, kiedy będzie można rozgrywać mecze żużlowe przy sztucznym oświetleniu. Na razie jest to wykluczone.

Tymczasem miasto, które jest właścicielem obiektu, zastanawia się nad tzw. wariantem gorzowskim. Chodzi o to, by zamiast czterech masztów pojawiły się lampy wokół stadionu. O tym mówił Radiu Index wiceprezydent miasta Krzysztof Kaliszuk.

Robi to dla nas jedna z najlepszych firm jeśli chodzi o oświetlenie, czyli zielonogórski LUG,. Mają nam przygotować informacje, czy bardziej nam się opłaca zrobić to w wersji gorzowskiej, czyli szereg niskich lamp, czy wymienić jeden z czterech masztów. To, co będzie tańsze i korzystniejsze, tę wersję przyjmiemy.