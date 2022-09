Stelmet Falubaz Zielona Góra szykuje się do decydującego starcia o PGE Ekstraligę. Zielonogórzanie mają do odrobienia 10 punktów po pierwszym, przegranym meczu w Krośnie z Cellfastem Wilkami 40:50.

To będzie też ostatni ligowy mecz w karierze Piotra Protasiewicza. Kapitan Stelmetu Falubazu zdaje sobie sprawę, że wszystkie oczy szczególnie uważnie będą patrzeć na niego, ale najważniejszym celem pozostaje zwycięstwo, dające powrót do elity. – Wiem, że dla mnie to będzie trudna niedziela. Chciałbym się pożegnać godnie, ale wiadomo, że z tego tytułu nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Spodziewam się trudnego spotkania, a dla mnie to już w szczególności – mówi Piotr Protasiewicz, z którym do zobaczenia cała rozmowa z przedmeczowej konferencji prasowej. Z briefingu brali również udział menedżer zespołu Tomasz Szymankiewicz oraz młodzieżowiec Antoni Mencel.

Niedzielny mecz Falubazu z Wilkami rozpocznie się o 16:00. Poniżej awizowane składy.

Stelmet Falubaz Zielona Góra:

9. Piotr Protasiewicz

10. Krzysztof Buczkowski

11. Rohan Tungate

12. Jan Kvech

13. Max Fricke

14. Maksym Borowiak

15. Antoni Mencel

Cellfast Wilki Krosno:

1. Vaclav Milik

2. Rafał Karczmarz

3. Tobiasz Musielak

4. Mateusz Szczepaniak

5. Andrzej Lebiediew

6. Franciszek Karczewski

7. Krzysztof Sadurski