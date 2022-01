Będzie kolejna akcja rozdawania maseczek ochronnych dla zielonogórzan. Osłony ust i nosa, podobnie jak poprzednio, rozdawać będą strażacy OSP, którzy już w sobotę pojawią się w 26 punktach dystrybucji na terenie całego miasta. Akcja potrwa od 12 do 16.

Tym razem do rozdania jest 720 tysięcy maseczek. 500 tysięcy z nich jest przewidzianych dla mieszkańców, pozostałe mają trafić do placówek pomocowych. Na przykład do noclegowni – tłumaczy Andrzej Gedrange z Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.

Przede wszystkim będziemy na parkingach dużych marketów. Czy to na Wojska Polskiego, między innymi tez na Wyszyńskiego.

Szczegółową rozpiskę punktów znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. A ile masek przypada na jedną chętną osobę?

Jeżeli powie, że potrzebuje jeszcze dla bliskich, to dostanie ich więcej. Nawet jeśli będzie to 5 -10 maseczek, to będą one wydawane.

Jak zapowiada Gedrange – jeśli wszystkie maseczki nie zostaną w sobotę rozdane, zdobyć je będzie można w niedziele. Strażacy OSP pojawią wtedy w miasteczku WOŚP.