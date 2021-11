Mówi się, że ludzie listy piszą. I to prawda. Jeden z nich napisała ostatnio Olimpia Tomczyk -Iwko z Solidarnej Polski. Adresatem listu była marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. W “Rozmowie na 96 FM” zapytaliśmy prezeskę lubuskich struktur Solidarnej Polski po co taki list został w ogóle wystosowany.

Tematem korespondencji był nowy rzecznik zarządu województwa lubuskiego. A dokładniej język, którym się posługuje.

To jest język niedopuszczalny w debacie publicznej. Bo jest to w końcu rzecznik województwa lubuskiego. Nie może być tak, że w godzinach pracy jest grzeczny, a po – hobbystycznie hejtuje.

Wczoraj marszałek Polak na list odpowiedziała.

Bardzo się cieszę, że podziela moje zdanie. Zobaczymy co będzie dalej. Teraz pan rzecznik przebywa na L4, jak wróci do pracy sprawą ma się zająć pełnomocnik do spraw etyki. Będziemy to wszystko obserwowali.