Jakie są najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed służbą zdrowia? Nad tym podczas poniedziałkowej debaty w Urzędzie Marszałkowskim rozmawiali parlamentarzyści, samorządowcy, ale także lekarze, naukowcy oraz zarządzający lubuską ochroną zdrowia.

Pretekstem do dyskusji było otwarcie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Podczas spotkania marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak stwierdziła, że zdrowie od lat było traktowane przez samorząd priorytetowo.

Efektem planu strategii promocji i ochrony zdrowia, o której mówiła marszałek, jest m. in. utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Nie wszystko wnioski są jednak optymistyczne. Problemem w naszym regionie jest demografia. Wspominał o tym obecny podczas debaty wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Robert Wróbel. – W lubuskiem jest już teraz mniej niż milion mieszkańców. Niekorzystne dane demograficzne przekładają się na rozwój regionu – mówił Wróbel.

W roku 2021 w stosunku do roku poprzedniego tylko w trzynastu gminach województwa lubuskiego odnotowano wzrost liczby ludności w ujęciu rocznym. To m. in. gminy Kłodawa, Santok, Zabór, pozostałe notowały spadek liczby ludności.