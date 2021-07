Doszło do awarii ogólnopolskiego systemu informatycznego “Pobyt” do obsługi spraw cudzoziemców. Niemożliwe jest pobieranie odcisków linii papilarnych, rejestracja wniosków i wydawanie kart pobytu. Wszystkie umówione wizyty będą niemożliwe do zrealizowania. Osoby umówione na wizytę mogą jednak uzupełnić wnioski, jeżeli istnieje taka konieczność.

Informacja o przywróceniu działania systemu zostanie opublikowana na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszyscy klienci, którzy mieli umówione wizyty w kolejce Sprawy Cudzoziemców – stemple i odciski palców, otrzymają nowe terminy wizyt, bez konieczności ponownego jej rejestrowania. Placówka prosi o oczekiwanie na kontakt ze strony pracowników Oddziału Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.