Wakacje trwają, pogoda dopisuje, wielu wypoczynku i ukojenia szuka nad wodą, także w okolicy. Z pomocą przychodzi m.in. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Obiekt od dziś otworzył też odkryty kompleks basenowy, służący przede wszystkim rekreacji i wypoczynkowi. Mówił o tym w dzisiejszej Rozmowie na 96 FM dyrektor ośrodka Bogusław Sułkowski.

Szeroko otwieramy dzisiaj drzwi do zespołu basenów. Basen olimpijski, basen rekreacyjny czynne od poniedziałku do niedzieli od 10:00 do 20:45. Woda krystalicznie czysta. Pogoda na zamówienie, czternastu ratowników, którzy zapewniają bezpieczeństwo.