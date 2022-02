Rząd planuje zniesienie kolejnych obostrzeń covidowych. Od 1 marca otwarte zostaną dyskoteki i kluby, kwarantanna jednak wciąż będzie obowiązywać.

W sklepach, restauracjach i miejscach kultury zniesiony zostanie limit osób. Dariusz Kaczorowski, szef kuchni w jednej z zielonogórskich restauracji, liczy, że dzięki temu, ruch w lokalu gastronomicznym będzie większy.

Z mediów dowiedziałem się, że od 1 marca mają być zdjęte wszystkie obostrzenia. Też to ogólnie zostało powiedziane, nie powiedziano tez tam w tym wystąpieniu, że akurat dotyczy to też gastronomii i tak dalej, ale tak przyjmujemy, że i gastronomii to będzie dotyczyło i wszystkich pozostałych przedsiębiorców. No i tylko maseczki zostają w miejscach publicznych. Tu klienci przychodzą, już chyba tez i przyzwyczajeni, maseczki mają i dopiero jak talerze dostają, to maseczki ściągają i jedzą.