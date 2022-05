Zielonogórskie szkoły ponadpodstawowe szykują się do naboru. Ten rozpocznie się już niebawem, bo już 16 maja. W najbliższych dwóch latach absolwenci podstawówek będą mieli możliwość składania dokumentów do czterech wybranych przez siebie szkół.

Jarosław Skorulski – naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miasta przyznał w rozmowie z Radiem Index, że miejsc wystarczy dla wszystkich uczniów. Warto zauważyć jednak bardzo ciekawą tendencję.

W ub. roku mieliśmy 1430 absolwentów, teraz 1839, a za rok 2182 – to będą skoki, a później nastąpi tąpnięcie. W roku szkolnym 2023/24 będziemy mieli tylko 559 absolwentów.

Zielonogórski magistrat, biorąc pod uwagę to, co się wydarzy za dwa lata, już szykuje się na spadek absolwentów.

W tym roczniku, w którym nastąpi tąpnięcie, będziemy mieli problem z zapełnieniem miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Na to się szykują szkoły bo to jest moment, w którym trzeba będzie mocno przeorganizować prace szkoły, Będzie dużo mniej klas, to trudny moment, Teraz jest fala, bo mamy wielu absolwentów, ale później będzie odwrotnie.