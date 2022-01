O tym, że powstanie obwodnica zachodnia Zielonej Góry już Was informowaliśmy. Drogowa inwestycja będzie elementem większego projektu pod hasłem Odrzański Układ Komunikacyjny. Według zielonogórskiego magistratu – fundusze na budowę dało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Tę informacje w pewien sposób podważa jednak zarząd województwa lubuskiego. Bo według Marcina Jabłońskiego, członka zarządu województwa lubuskiego, pieniędzy na drogową inwestycję, póki co nie ma. Na razie są tylko obietnice otrzymania tych funduszy.

Gość „Rozmowy na 96FM” podkreślił także, że to województwo lubuskie jest gospodarzem drogowej inwestycji.

Bez naszego udziału to się nie odbędzie. My też jesteśmy w stałym kontakcie i wiemy z ministerstwami i wiemy, że nadal nie ma finansowego potwierdzenia. Pomijam też kabaretowe formy informowania o tej inwestycji. Szkoda, że prezydent nie szuka z nami kontaktu. Czyli tymi, którzy mieliby to zrealizować.