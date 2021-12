Ważna wygrana Enei Zastalu BC, dająca miejsce w ósemce i bilety na Puchar Polski. Zielonogórzanie dzięki bardzo dobrej drugiej połowie wysoko pokonali Legię Warszawa 100:66.

Przed meczem odbyła się uroczystość zastrzeżenia numeru 55 dla Łukasza Koszarka. Były kapitan Zastalu, a obecnie gracz Legii ma swoją koszulkę pod dachem hali CRS.

Koszarek był najlepszym graczem Legii, zdobył najwięcej, 17 punktów. Legia jednak zgasła po pierwszej połowie. W drugiej dominował już Zastal.

Zastal zdeklasował rywali na zbiórce, zanotował też aż 11 przechwytów i 32 asysty. Po meczu poinformowano, że z klubem żegna się Branden Frazier, który karierę będzie kontynuował we Włoszech. W jego miejsce przyjdzie gracz na pozycję 4/5, ale nie będzie to Brandon Ashley, o którego przyjściu spekulowały w ostatnim czasie media.

Brandon Ashley jest za drogi dla nas, a ten następny zawodnik, jak podpisze, a myślę, że podpisze, bo już jesteśmy dogadani z nim. On jest wyższy od Brandona, obaj grali w G-League. Nie powiem nazwiska, bo póki nie jest na sto procent, to nie będę jeszcze potwierdzał.

Sporo mówiło się też w ostatnich dniach o odejściu z Zastalu, m.in. do Legii Warszawa Jarosława Zyskowskiego. O zainteresowanie koszykarzem zielonogórskiej drużyny pytany był także trener Legii Wojciech Kamiński.

Oczywiście, że chciałbym Jarosława Zyskowskiego u nas. Chciałbym jeszcze kilku innych zawodników. To mogą być tylko życzenia. To decyzja zawodnika. Jeśli będzie chciał przyjść do Legii Warszawa, to przyjmiemy go z otwartymi ramionami.