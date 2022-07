Cały czas trwa nabór do zielonogórskiej policji. Powodem rekrutacji jest między innymi przejście niektórych z funkcjonariuszy na emeryturę. Do tego dochodzi również fakt, że wciąż rosną zadania policjantów, czego efektem jest rozrastanie się poszczególnych komórek do walki z przestępczością.

Jak mówi podinsp. Małgorzata Barska – rzeczniczka zielonogórskich policjantów – praca w służbach mundurowych jest bezpieczna i stabilna. Tego typu formacje będą zawsze istniały i nie grozi im bezrobocie. Jakie zatem warunki musi spełnić potencjalny kandydat?

Musi to być obywatel Polski, nie może to być osoba karana, potrzebna jest dobra opinia w oczach społeczeństwa. Do tego osoba sprawna fizycznie i zdrowa.

Zdrowie badane jest w dwóch aspektach – fizycznym i psychicznym. Jeśli chodzi o wykształcenie w zupełności wystarczy tutaj ukończenie szkoły średniej i zdana matura. A co w zamian?

Osoba do 26 roku życia dostaje 4 i pół tysiąca netto, osoba po 26 roku życia około 4 tysięcy. Oczywiście po ukończeniu kursu podstawowego. Do tego są różne dodatki – w tym mundurówka i trzynastka.

Dodajmy, że w każdą środę każdy chętny może się też sprawdzić na próbnych testach sprawnościowych. Więcej na temat rekrutacji znajdziecie na stronie zielonogórskiej policji.