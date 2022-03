Powstały one w trzecim już bloku przy ulicy Suwalskiej. Do dyspozycji zielonogórzan przygotowano tym razem 41 mieszkań, 27 z nich to kawalerki o powierzchni 31 mkw. Pozostałych 14 to większe o 10 mkw mieszkania dwupokojowe.

Jak mówi Janusz Jankowski, prezes zarządu KTBS, inwestycja powstała w zaledwie półtora roku. Co można uznać za duży sukces.

W budynku nie ma piwnic, są komórki. Do tego dwa lokale usługowe, jeden 100 metrów, drugi 60. Budynek zasilany jest z elektrociepłowni. Na dachu natomiast są panele fotowoltaiczne, które załatwią nam sprawę oświetlenia zewnętrznego, klatki schodowej, windy.

Mieszkania są w pełni gotowe na wprowadzenie się lokatorów. Kto zatem zamieszka przy Suwalskiej 6? Między innymi pani Ania oraz pani Monika.

Według Dariusz Lesickiego, zastępcy prezydenta do spraw gospodarczych, spółka KTBS skutecznie wpisała się w możliwości zamieszkania w Zielonej Górze.

Znajdujemy się w obszarze, który już jest zagospodarowany przez KTBS, więc to kolejny dobry element, żeby w Zielonej Górze żyło się przyjemnie.

Dodajmy, że wszystkie mieszkania zostały już rozdane. Odbyło się to w formie losowania, sześć tygodni temu.