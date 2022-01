Poseł Waldemar Sługocki miał wypadek samochodowy – tak wyniki z nieoficjalnych informacji podanych przez portal pościgi.pl. Do zdarzenia miało dojść wczoraj w godzinach wieczornych w zielonogórskim Drzonkowie.

Według portalu pościgi.pl parlamentarzysta był jednym z dwóch uczestników zderzenia suzuki z oplem. Stan posła miał być na tyle poważny, że trafił on do szpitala, a następnie na stół operacyjny. Obrażenia drugiego kierowcy to złamanie ręki.