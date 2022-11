93 lipy do posadzenia w sobotnie przedpołudnie w centrum Zielonej Góry mieli mieszkańcy, władze miasta i uczelni. To początek akcji sadzenia 800 drzew na jubileusz 800 lecia, które w tym roku obchodzi Zielona Góra.

Pomysł zrodził się wśród mieszkańców miasta. Mówi prof. Czesław Osękowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu.

Kiedy zbieraliśmy pomysły na projekty związane z 800-leciem, to kilka osób mówiło, żeby Zieloną Górę jeszcze bardziej “dozielenić” i posadzić 800 drzew na 800-lecie.

Szerokolistne lipy sadzono wzdłuż Alei Zjednoczenia od ronda PCK. Jedno z drzew wspólnie z prezydentem miasta Januszem Kubickim wkopał rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski.

Drzewa to na pewno pamiątka, ale ważne jest też to, że to przemyślana koncepcja przyrodnicza naszych przyrodników z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy chcą napowietrzyć miasto.