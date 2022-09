Już działają – mowa o słupkach, blokujących wjazd na zielonogórski deptak. Od 15 września, dzięki elektronicznej zaporze, o każdej porze dnia i nocy, na starówkę wjadą wyłącznie mieszkańcy, którzy mają specjalnie pozwolenia oraz służby ratownicze.

Ma to wpłynąć między innymi na bezpieczeństwo pieszych. Mówi Michał Bela z Departamentu Inwestycji Miejskich.

Generalnie teren deptaka ograniczony jest znakami o strefie zamieszkania. Pierwszeństwo ma pieszy, pojazdy są tam gośćmi i powinny ustępować pierwszeństwo.

Nasuwa się pytanie co z kurierami oraz zaopatrzeniem lokali gastronomicznych, czy też innych punktów usługowych. Okazuje się, że wszystkie te pojazdy będą mogły wjechać na deptak od poniedziałku do piątku pomiędzy 5 a 11 oraz w soboty od godziny 5 do 9.

Kierujący muszą zwracać uwagę na sygnalizator świetlny. Mamy tam dwa kolory – czerwony i zielony. Generalnie gdy widzimy migające czerwone światło nie powinniśmy wjeżdżać już za semafor.

Co ważne – nadal można ubiegać się o pozwolenie na wjazd na deptak. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdziecie na stronie zielonogórskiego Urzędu Miasta.