– Zaczynają występować braki finansowe – to krytyczne spojrzenie Tomasza Nesterowicz, zielonogórskiego radnego, który przed laty był organizatorem Winobrania. Dziś był gościem programu „:Rozmowa na 96 FM”.

Wykorzystaliśmy okazję i zapytaliśmy, jaka jest ocena byłego organizatora Dni Zielonej Góry. Nesterowicz stwierdził, że w wielu momentach można dostrzec problemy finansowe miasta.

Nesterowicz oprócz głosu krytycznego zwraca uwagę również na plusy. Winobranie kojarzy się z winem choć wcześniej bywało z tym różnie – mówił nasz gość.

W zasadzie wszystkie podmioty były skłócone i zaczęła się ciężka praca, by wprowadzić wino jako trunek wiodący. Muszę przyznać, że to sukces, ale to komplement do winiarzy niż do organizatorów. Widać, że ten charakter winobrania zmienił się na plus.