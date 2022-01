Naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali uhonorowani nagrodami prezydenta Zielonej Góry. Wyróżnienie to jest związane z uzyskaniem tytułów profesorskich, tzw. belwederskich.

Profesor Bogumiła Burda jest związana z naszą uczelnią od ponad 40 lat. Jak sama przyznaje tytuł profesorski jest ukoronowaniem jej długoletniej pracy naukowej.

Zwieńczenie tytułem naukowym, który naprawdę jest na tej drodze naukowej bardzo ważny, bo daje możliwość jakby funkcjonowania już w takiej zamkniętej procedurze. Ale też daje taką otwartość, że to co dokonało się, opublikowało się to co w różnych dziedzinach i naukowej i tej dydaktycznej, i tej popularyzatorskiej zwieńczone zostało uzyskaniem takiego stopnia i tytułu naukowego.

Nagrodę otrzymał też prof. Ryszard Rybski. Jak podkreśla, najważniejsze w jego karierze naukowej było ostatnich osiem lat, kiedy brał udział w projektach międzynarodowych.

Ponieważ ja już długo pracuję to jest jakieś ukoronowanie mojej pracy, przede wszystkim pracy naukowej, tak że przede wszystkim ogromna satysfakcja z tego. Natomiast pracuję tak jak pracowałem, to w jakimś zasadniczym stopniu nie wpływa na to, co robię, czy co będę robił. Natomiast jest to jak powtarzam, ogromna satysfakcja z tego.