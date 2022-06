Dziś zakończenie roku szkolnego. Uczniowie udadzą się na wakacje, a nauczyciele? Szykują się do protestów.

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych chcą zmian w przepisach dotyczących sporów zbiorowych oraz domagają się wyższych zarobków.

Bożena Mania – szefowa lubuskiego oddziału ZNP w rozmowie z Radiem Index przyznała, że protest środowiska oświatowego właściwie już ma miejsce.

Protesty są cały czas, w ZNP jest inicjatywa mówiąca o tym, żeby wynagrodzenie nauczycieli było przygotowywane przez państwo na podstawie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie naliczanie przygotowane przez polityków. To ważne, każdy idzie do pracy po to, by zarabiać i utrzymać rodzinę.