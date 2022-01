Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań z budżetu obywatelskiego – to najważniejszy punkt podczas zwołanej kilka dni temu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Miała ona charakter hybrydowy.

Przypomnijmy, kilka dni temu poznaliśmy zwycięskie zadania budżetu obywatelskiego. Dziś radni wpisali je do budżetu miasta. Dlaczego konieczna była taka procedura? Dlatego, że w tym roku mieliśmy specyficzną sytuację – głosowanie mieszkańców nastąpiło dopiero w drugiej połowie roku. Zwycięskich zadań nie można było zatem wpisać do projektu budżetu, który należy przedłożyć pod obrady do 15 listopada. Mówi Piotr Barczak – przewodniczący Rady Miasta.

Łączna kwota na budżet była zagwarantowana w budżecie uchwalonym w grudniu. Wyłonienie poszczególnych zadań (np. Centrum Edukacji Humanitarnej i milion złotych na ten cel) spowodowało, że musiały być one technicznie doprecyzowane.

Ważną kwestią było zabezpieczenie środków finansowych na wyłonienie nowego operatora w systemie rowerów miejskich. O szczegóły pytaliśmy opozycyjnego radnego Koalicji Obywatelskiej Marcina Pabierowskiego.

Umowa z obecnym operatorem uległa zakończeniu. Miasto będzie szukało operatora, by rowery były nadal obecne. Będzie nowy operator i nowe zagospodarowanie tych stacji w nowy sprzęt. Pytałem także o nowe stacje w Nowej Dzielnicy. Są dwa miliony złotych na obsługę tego zadania.

Ważnym punktem była również kwestia przekazania powiatowi nowosolskiemu prowadzenia zadania związanego z budową ścieżki rowerowej Zatonie-Otyń.

Droga rowerowa, o której mówiliśmy od dwóch-trzech lat. Pozyskane środki rządowe umożliwiają realizację tego zadania. Potrzebna była uchwała, by przekazać to zadanie powiatowi nowosolskiemu.

Radni zadecydowali również o zmianie planu zagospodarowania na terenie osiedla Leśny Dwór po to, by można tam było budować mieszkania pod wynajem w ramach programu tzw. SIM-ów (Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej)