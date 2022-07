Lotnisko w Babimoście po raz kolejny rozszerzyło ofertę lotów wakacyjny. W te wakacje można polecieć bezpośrednio do Chorwacji, Turcji, Bułgarii i Gdańska. Nowe połączenia były wcześniej konsultowane z mieszkańcami. Loty międzynarodowe, ale także krajowe, mają spełnić oczekiwania podróżnych.

O nowych kierunkach letnich opowiada wicedyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego – Mariusz Stokłosa:

Po naszym stałym połączeniu, jakim jest Warszawa, czyli loty do Warszawy i z Warszawy na nasze lotnisko, uruchomiliśmy również loty wakacyjne. Te wakacyjne loty jakby związane są szczególnie z dwoma destynacjami, nowymi w stosunku do lat ubiegłych, czyli jest drugi rok z kolei Chorwacja i w tym roku nowy kierunek, czyli w Bułgarii Burgas. Latamy także dwa razy do Gdańska i ten wylot jest w czwartek i w niedzielę.

Dzięki lotom do Gdańska dwa razy w tygodniu podróżujący mogą wybrać się nad polskie morze na weekend lub na cały tydzień. Nowe połączenia różnią się od oferty wakacyjnej lotniska do Turcji. Więcej na ten temat mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego – Sławomir Kotylak:

Są to loty o charakterze wakacyjnym, natomiast mają charakter regularny, niepołączony z ofertą turystyczną, to znaczy nie jest to oferta tak, jak w przypadku połączeń do Turcji, gdzie jednocześnie jest możliwość zakupu pobytu na miejscu. Tutaj mamy tylko i wyłącznie zakup biletu celem przedostania się nad polskie morze i nad morze do Bułgarii.