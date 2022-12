Na czym i ile miasto powinno oszczędzać? Pytanie ważne, bo zbliża się sesja budżetowa, a w dobie inflacji oszczędności to jedno z najważniejszych kryteriów przyszłorocznego budżetu.

O zaciskanie pasa pytaliśmy Dariusza Lesickiego. Wiceprezydent Zielonej Góry wskazał kilka istotnych obszarów. Co dziś generuje największe wydatki?

Najdroższym elementem jest przesyłanie i odbiór ścieków. To jest 14,5 tysiąca MWh rocznie, ale mamy rozwiązania fotowoltaiczne i ewentualne oszczędności. Będzie to rząd ok. 1,5 miliona złotych, które da nam się oszczędzić prostymi metodami, które już były przygotowane. Fotowoltaika zasila w dużym stopniu oczyszczalnie ścieków i elementy, które będą rozbudowywane.

Lesicki dodaje także, że miasto będzie oszczędzało na oświetleniu ulic i parków. – Tu również chcemy wprowadzić energooszczędne rozwiązania – mówi wiceprezydent Zielonej Góry.

To jest prawie 9000 MWh rocznie. Jeśli udałoby nam się wymienić lampy, to jest perspektywa 40-45 procent zmniejszenie cen energochłonności. Te lampy będą dostosowane do tego, by można zmniejszyć natężenie, bo będą one na bazie LED-owej.