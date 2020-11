Zobacz info

Kolejny występ w ramach "Sceny Impro w Tkalni" przed nami. Tym razem przyjadą do Zielonej Góry goście z Bydgoszczy: Blender! 17.11. - wtorek 20:00 - dla spóźnialskich 19:45 Tkalnia - ul. Fabryczna 13A WSTĘP WOLNY Projekt "W Starym Domu" Trzy osoby, trzy krzesła, stół, herbata i morza historii. W starym domu to autorski format, który jest kombinacją No Exit (Spektakl bez możliwości wyjścia z jednej, wybranej przez widzów przestrzeni) oraz retrospekcji. Aktorzy zainspirują się Waszą sugestią wyda...