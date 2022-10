Za kilka dni oficjalne otwarcie zielonogórskiego „balonu”, czyli pierwszego w naszym regionie obiektu z zadaszonym, pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim. Na początek odbędzie się turniej dla dzieci.

Nas jednak zastanawia jak wygląda obsługa tego typu obiektu? Zapytaliśmy o to Roberta Jagiełowicza, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Tam są cały czas jeszcze poprawki i jakieś prace trwają. Cały czas jest tłoczone powietrze, żeby ta konstrukcja się utrzymywała. Zaraz wejdzie też konserwacja płyty. Szatnie są wyremontowane. One wyglądają fajnie. Mam nadzieję i apeluję do młodzieży, żeby o to zadbać.

Gość „Rozmowy na 96 FM” podkreślił również, że obiekt będzie dostępny dla klientów komercyjnych. Marcin Krzywicki zapytał naszego gościa choćby o kluby zawodowe.

Będziemy starali się tak, jak na innych obiektach, czyli do 19-20 trenuje dzieci i młodzież, a potem byśmy chcieli to wynajmować, tylko, że to już będą większe kwoty. Na razie debatujemy, ile. Kluby, które mogłyby przyjeżdżać z zewnątrz, to takim tygodniowym obozem u nas, zapewniłyby koszty utrzymania takiego obiektu na miesiąc.