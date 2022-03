Zaproszenie do fazy grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów, czyli Basketball Champions League to już nie jedyny profit za wygranie Energa Basket Ligi.

Janusz Jasiński, właściciel koszykarskiego Enei Zastalu BC Zielona Góra w rozmowie w Radiu Index zdradził, że w tym roku zostaną wypłacone znacznie większe premie za tytuł. Informacjami dzielił się w Rozmowie na 96 FM.

Może ten Marble zdenerwował wielu ludzi, że my jednak w tym roku będziemy – mimo, że nie uda nam się grać w lidze VTB – mieli cel w postaci zdobycia mistrza Polski. Dlaczego? Ponieważ mistrz przy założeniu uczestnictwa w europejskich pucharach najprawdopodobniej otrzyma nagrodę 2 mln zł. To jest rządowy projekt. Pieniądze idą do związku z ministerstwa. Pieniądze są za udział w Lidze Mistrzów, a ta przysługuje mistrzowi Polski.