Już dziś, jeśli oczywiście aura pozwoli, pierwszy mecz finału eWinner pierwszej ligi. Stelmet Falubaz Zielona Góra rywalizować będzie w Krośnie przeciwko Celfastowi Wilkom.

Obie drużyny zgłaszają swoje ekstraligowe aspiracje. Kto jest faworytem tego dwumeczu? Zapytaliśmy Krzysztofa Cegielskiego, eksperta Canal Plus.

Po pierwszym meczu półfinałowym powiedziałbym, że tak, ale po rewanżowym spotkaniu w Bydgoszczy już nie wiem. Byłem zdziwiony tym, że Falubaz chyba trochę odpuścił te ostatnie wyścigi i nie chciał wygrać za wszelką cenę. Byłem tym zdziwiony, że Falubaz nie chce tak iść z całych sił do ekstraligi, bo takie zwycięstwa są ważne, a przegrana to przegrana. Chyba pół na pół, chociaż jednak Falubaz u siebie będzie mocniejszy, tak to wygląda po ich ostatnich spotkaniach na własnym torze.