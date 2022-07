– Mamy dość! Chcemy normalnie żyć! – mówią zbuntowani mieszkańcy ulic zlokalizowanych blisko Placu Teatralnego i domagają się od miasta konkretnych działań. W Radiu Index informowaliśmy o tym, że w jednym z centralnych punktów naszego miasta dochodzi do dantejskich scen.

Szczególnie wieczorami na placu głośno bawi się młodzież, niestroniąca od alkoholu. Podczas ostatniej sesji przedstawiciele ulic: dr. Pieniężnego, Alei Niepodległości czy Placu Matejki prosili radnych o interwencję. Mówi jeden z przedstawiciel grupy mieszkańców Tomasz Stawski.

200-300 osób imprezujących codziennie. Policja nie wie, gdzie przyjechać, mówi, że były tylko trzy zgłoszenia, ja sam dzwoniłem chyba z dziesięć razy. Czy musi dojść do jakiejś tragedii, wtedy się Państwo obudzicie i powiecie, że coś tam się działo niedobrego.

Inna z mieszkanek – Katarzyna Przytuła – miała olbrzymie pretensję do jednego z zielonogórskich radnych Rafała Kaszy, który na jednym z zielonogórskich portali sugerował mieszkańcom…zmianę miejsca zamieszkania.

Jesteśmy zbulwersowani opinią Pana radnego Kaszy, że na Placu Teatralnym to już ciszej nie będzie i formułowaniem skandalicznych porad, by mieszkańcy wystawili swoje mieszkania na sprzedaż. My chcemy normalnie żyć,.