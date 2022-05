Raport o stanie miasta przedstawił dziś prezydent Janusz Kubicki. To jeden z głównych punktów zakończonej dziś sesji Rady Miasta.

Prezydent omawiał działania, które podejmowało miasto w ostatnim roku jak również przedstawiał plany, również te inwestycyjne, na najbliższy czas.

Z raportem miasta nie zgadzali się radni Koalicji Obywatelskiej o czym mówi opozycyjny radny Marcin Pabierowski.

Podczas sesji nie była przewidywana dyskusja nad raportem. Trafił on do radnych. Raport jest podstawą do udzielenia prezydentowi absolutorium dla prezydenta. Radni będą nad nim głosować za miesiąc.