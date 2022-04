Ruszają konsultacje w sprawie budowy i przebiegu obwodnicy zachodniej Zielonej Góry. Pierwsze spotkanie odbędzie się dziś w Płotach, kolejne jutro w Przylepie. Przypomnijmy – to właśnie odcinek na wysokości tych dwóch miejscowości wzbudza największe kontrowersje.

Jednak według Krzysztofa Kaliszuka, zastępcy prezydenta miasta i gościa poniedziałkowej „Rozmowy na 96 FM”, obwodnica zachodnia będzie przede wszystkim udogodnieniem dla mieszkańców właśnie Płotów i Przylepu.

Szybciej dojadą do miasta dzięki obwodnicy, niż przez Przylep. Bo dziś ten ruch przez Przylep jest bardzo utrudniony. Zwłaszcza w godzinach szczytu. Do tego mamy tam ruch ciężarowy, co też jest niełatwe.