Miasto walczy o dużą, komunikacyjną inwestycję. Chodzi o Kolej Aglomeracyjną.

To zadanie, które połączyłoby Zieloną Górę siatką komunikacyjną z innymi, sąsiednimi gminami. W programie „Prezydent na 96 FM” Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta, poinformował nas o tym, że miasto chce przystąpić do tej inwestycji w ramach Lubuskiego Trójmiasta. My pytaliśmy, na jakim etapie są dziś uzgodnienia.

Przed świętami byłem w Rzeszowie, gdzie taka kolejka jest na ukończeniu, jutro jadę do Szczecina, gdzie kolej jest w trakcie realizacji. Wiemy jedno, że będziemy to zadanie realizować w ramach Lubuskiego Trójmiasta. Będzie ono zgłoszone do konkursu w centralnym programie Fenix w czwartym kwartale przeszłego roku. Do tego czasu przygotujemy pełną dokumentację.

Kaliszuka pytaliśmy, co w ramach pierwszego etapu ma zostać zrealizowane.

Pierwszy etap tego projektu zakłada ok. dziesięciu przystanków kolejowych,. Będziemy to realizować przez sześć gmin, bo dochodzi do nas też Świdnica, bo chcemy iść także na Żary. Zielona Góra odpowiadać będzie za przystanki na osiedlu Mazurskim, przy Uniwersytecie Zielonogórskim, Elektrociepłowni oraz dodatkowo przystanek jako Centrum Przesiadkowe przy PKP-PKS.

Pierwszy etap inwestycji ma pochłonąć kwotę około 100 milionów złotych. Realizacja inwestycji przypadnie na lata 2024-25.