Dlaczego miasto wycofało się z przetargu na zakup działki w Nowym Kisielinie? Takie pytanie zadaliśmy Januszowi Kubickiemu w ostatnim programie “Prezydent na 96 FM”.

Przypomnijmy, kilka tygodni temu informowaliśmy o tym, że Uniwersytet Zielonogórski ogłosił przetarg na zakup ziemi w Nowym Kisielinie. Chęć zakupu zgłaszał Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta. Ostatecznie zielonogórski magistrat wycofał się się z pomysłu zakupu działki. Dlaczego? Prezydent Janusz Kubicki twierdzi, iż wierzy w to, że w Nowym Kisielinie powstanie inkubator przedsiębiorczości, a nie nowe departamenty dla urzędników.

Zapewnienie było, że powstanie tam inkubator przedsiębiorczości. Bijemy więc brawo. Za zmianę podejścia, że nie będzie to pałac dla urzędników. Dla młodych jest to jak najbardziej potrzebne. Padła taka deklaracja, chyba że zgodnie z tradycją, jak to w Polsce bywa, politycy co innego mówią, a co innego robią.