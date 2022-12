Zielona Góra rezygnuje z budżetu obywatelskiego na przyszły rok, a także z przeprowadzania konsultacji społecznych na rok 2024. Tak zdecydowali wczoraj radni podczas sesji budżetowej.

Dyskusja wywołała duże emocje. Ostatecznie stanęło na tym, że – w dobie oszczędności – budżet obywatelski zostaje zawieszony. O przyczyny pytaliśmy prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego.

Poświeciłem budżet obywatelski. Tak, zrobiłem to, będę musiał dźwigać to brzemię na swoich barkach. Tam jednak nikomu niczego nie zabieram. Myślę, ze gdybyśmy poszli dziś na Czarkowo i powiedzieli: szkoły nie będzie, to mieszkańcy nie byliby zadowoleni. Stąd gorąca prośba, byśmy w tym trudnym momencie, w którym znajduje się miasto, znaleźli sposób wyjścia.