– Mówiłem, że będzie problem – tak o niedoszłej przychodni w Ochli mówił dziś w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki. Czy zmieni się przeznaczenie tego budynku?

Za nami cztery przetargi, ale nie znalazł się chętny, by poprowadzić tam przychodnię. O to miejsce pytała w audycji Prezydent na 96 FM słuchaczka. Włodarz Zielonej Góry przyznał, że nie jest zdziwiony takim obrotem spraw.

Mówiłem, że będzie problem. Upierała się na to pani sołtys. Ja mówiłem, że to będzie bardzo trudne, mam trochę doświadczenia w zarządzaniu placówkami służby zdrowa. Przestrzegałem, że porywamy się z motyką na słońce. Rada sołecka, która miała pełną władzę na temat wydatkowania tzw. bonusu połączeniowego podjęła decyzję o budowie wbrew mojej woli.

Kubicki uważa, że należałoby zmienić przeznaczenie tego nowego budynku.

Jeżeli rada wyrazi zgodę, to ja widziałbym tam przedszkole, które na pewno by się tam szybciej przyjęło. Boję się, że problem z przychodnią to będzie temat wracający jak bumerang. Jeżeli będzie zgoda rady sołeckiej, to na pewno przystąpimy do działania, żeby jak najszybciej przystosować ten budynek do warunków przedszkola.