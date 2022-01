Znamy już gwiazdy tegorocznego 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze.

30 stycznia o rytmy reagge zadba Mesajah, hity znane niemal ze wszystkich stacji radiowych zaserwuje Cleo, a na finał już po światełku do nieba zagra Big Cyc. Tu też największych hitów nie zabraknie, zresztą Krzysztof Skiba, lider grupy wcieli się w rolę jednego z konferansjerów finału. Jedną z gwiazd na scenie będzie także nasz Rademenez, czyli zielonogórzanin Radosław Blonkowski, rekordzista świata we freestyle’u. WOŚP-owa scena po rocznej przerwie wraca na parking przed Filharmonią Zielonogórską. Siedziba sztabu wraca zaś do ratusza. Co zostanie z poprzedniego „covidowego” finału? Tiry, które odwiedzą zielonogórskie sołectwa. Organizatorzy zielonogórskiego finału podkreślają jednak, że wydarzenie będzie odbywać się z zachowaniem koronawirusowych obostrzeń. Przypomnijmy, 30. jubileuszowy finał WOŚP będzie grał i zbierał pieniądze dla okulistyki dziecięcej.