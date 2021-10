Poseł Łukasz Mejza, który kilka dni temu objął stołek wiceministra sportu i turystyki podkreśla, że jego nowa funkcja będzie się opierała przede wszystkim na grze drużynowej. Mejza był gościem czwartkowej “Rozmowy na 96 FM”.

Jak zatem wyglądały pierwsze dni lubuskiego posła w ministerstwie?

Wszystkie ręce na pokład i zabieramy się do pracy. Na początku zajmiemy się za kwestie organizacyjne i logistyczne. Bo resort zaczyna teraz od nowa swoją działalność. Ta lokomotywa musi się rozpędzić.

Co to znaczy działać i jaki pomysł na polski sport ma Mejza? To już jest owiane tajemnicą.

Kompetencje będziemy dzielić dopiero teraz. Musimy się więc chwilę wstrzymać. Po ich podzieleniu powiem o swoich priorytetach i pomysłach na działanie.

„Rozmowa na 96 FM” na antenie Radia Index od poniedziałku do piątku, zawsze o 9.30.