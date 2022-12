Wreszcie jest! Najsłynniejszy żużlowy słup oświetleniowy, czyli ten nasz, zielonogórski już stoi. Jego remont właśnie się zakończył mimo, że łatwo nie było.

Mroźna aura w ostatnich dniach dała się ekipie wykonującej remont masztu we znaki. – Ostatecznie wszystko się udało – mówił w rozmowie z Radiem Index Krzysztof Skurski, prezes zarządu firmy Harpex, wykonawca inwestycji.

Jest pomalowany, naprawiony w środku, jeśli chodzi o instalację elektryczną. Dzisiaj o godzinie 9.05. odbył się montaż, czekaliśmy na okienko pogodowe, by nie wiał wiatr. To bardzo ważne, jeśli chodzi i duże dźwigi. Jeśli wiatr przekroczy określoną ilość metrów na sekundę, to wtedy trzeba czekać parę dni i tygodni na dobrą aurę.