Rusza nabór wniosków do budżetu obywatelskiego. Tym razem mieszkańcy Zielonej Góry mogą składać wnioski na przyszły 2022 rok.

Nabór rusza w najbliższy poniedziałek. O szczegółach mówi Piotr Dubicki – pełnomocnik ds. konsultacji społecznych w zielonogórskim Urzędzie Miasta.

Mieszkańcy mogą przez dwa tygodnie zgłaszać swoje pomysły. Zadania powinny być w przedziale od 100 tysięcy do miliona złotych oraz możliwe do realizacji w ciągu roku. Co ważne, powinny być zlokalizowane na działkach lub obiektach, które są własnością miasta Zielona Góra.