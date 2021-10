– Nie wyobrażam sobie wyjścia Polski z Unii Europejskiej – mówił dziś w Radiu Index Marcin Jabłoński. Członek zarządu województwa lubuskiego był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”.

Jabłoński wyraził zaniepokojenie relacją naszego rządu z Brukselą.

Póki mi sił starczy, będę przekonywał wszystkich, by do tego nie doszło. To byłby cywilizacyjny dramat dla naszego kraju, Proszę pamiętać, że w całym województwie lubuskim wsparcie unijne to 20 miliardów złotych. To są tysiące projektów i umów.